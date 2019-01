Earste pûde mei gefaarlike perokside oanspield op Skiermûntseach

Op it strân fan Skiermûntseach, op 'e hichte fan Peal 7, is in pûde mei 25 kilo poeier fûn. Dy is mooglik ôfkomstich fan it skip MSC Zoe. It giet om de fergiftige stof perokside, seit Feilichheidsregio Fryslân. De brânwacht hat meunsters meinaam en docht ûndersyk nei de stof om fêststelle te kinnen hoe't der it bêste mei de oanspielde lading omgean wurde kin.