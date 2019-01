De trije fertochten waarden juster oanhâlden fanwege it deadlike ûngelok op âldjiersjûn, wêrby de 41-jierrige Nutte Cuperus út Moarre omkaam. De plysje siket út wat der krekt misgien is. Derby wurdt ek sjoen nei wa't it profesjonele fjoerwurk yllegaal kocht hat en wa't it oanstutsen hat.