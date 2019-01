LIVEBLOG: Elkenien yn 't spier by de skjinmakaksjes op it Waad

Neffens in wurdfierder fan Definsje sille militêren helpe by it skjinmeitsjen fan de Waadeilannen. Definsje soe dwaande wêze mei de tarissings op militêre bystân. It wiene de boargemasters fan Skylge en Skiermûntseach dy't om de help fan it leger frege hiene.

"Het is echt rampzalig wat hier op het strand ligt, een enorme hoeveelheid rotzooi. Er zijn al allemaal professionals en vrijwilligers aan het opruimen. Maar we hebben echt hulp nodig, we gaan het zelf niet redden'', seit Van Gent. Se neamt de fersmoarging in "ramp voor de natuur".

Hoe soad militêren en wêr't se krekt komme sille, is noch net bekend.