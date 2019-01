Kollum: "1.000"

Ik hie it mei in freondinne fan my oer ús aginda's. Ik bin in oertsjûge brûker fan in digitale aginda, mar sy net. Neist dat se leaver eat fan papier yn 'e hannen hat, seit se ek dat se it net oan kin dat in digitale aginda gjin ein hat. Dat is wier; ast ik eat ynplanne wol op 3 jannewaris 2119, dan kin dat. En 3119 ek. Ik tink dat de measte minsken yn it deistich gebrûk fan in digitale aginda dêr net safolle lêst fan hawwe, mar it aktivearret al gedachten. Sa as: wat soe it lêste wêze dat ik yn myn aginda ynplan? Yn hokker jier is dat?

Op hokker dei sprek ik myn lêste kollum út yn Fryslân fan 'e Moarn? Op hokker dei stoppet Fryslân fan 'e Moarn hielendal? En wannear wurdt Omrop Fryslân opheven? En nee - die fragen bliuwe net ivich ûnbeantwurde: die dagen komme. Mar sa lang as it noch ûnfoarstelber is, sa lang as we die dagen noch net yn ús aginda's skriuwe kinne - sa is de redenaasje fan myn papieren aginda-brûkende freondinne yn elk gefal - is d'r noch net safolle oan 'e hân.

Ik rekkene fan 'e wike yn Amsterdam in kopke tee ôf foar 2,60 euro. Eartiids wie dat ûnfoarstelber, hoewol't wy eartiids ek minder fertsjinnen. Us heit hie eartiids in trekker mei 95 pk. Dat fûn ik in ûnfoarstelber soad, mar we seagen in hjoeddeistich eksimplaar fan itselde merk mei mear as 500 pk. In trekker fan 500 pk soe trouwens it measte ark op de pleats finaal oan stront draaie. Myn earste kompjûter hie 2 Megabyte oan RAM geheugen. It eksimplaar dêr't ik dit stikje op typ hat acht tûzen kear safolle. Doe't ik dit ding kocht tocht ik dat it nedich wie. Mar och.

Mear is net altyd better. De brânsteapel op it strân fan Scheveningen wie dit jier mei 48 meter heger as ea. In vreugdevuur, hjitte it, en tink derom, it is Ymmaterieel Erfgoed. It begie dêr yn 'e jierren 80 mei it ferbrânen fan krystbeammen, neat oan 'e hân. No wurde d'r tûzenen en tûzenen houten pallets op inoar steapele, dy't ek net krykkrakkich wêze kinne, want d'r moat hast 50 meter op, en se brûke d'r hyskranen foar om alles op dizze hichte krije te kinnen. Kin it noch heger? Wannear hâldt dit op? Teoretysk kinst noch folle heger fansels, oant al it hout op 'e wrâld d'r op smiten is, mar troch de fonkerein sil dan spitigernôch al de rest fan Nederlân kompleet ôfbrâne en feroaret de wrâld yn Paaseiland.

Minder. Je meie it net sizze. Je meie net "it folk" harren tradysjes ôfpakke. Mar guon tradysjes binne gewoan net hâldber; as it tradysje is om hieltyd mear, wêr hâldt it dan op? Dus ja, Jacob Mear en mear en mear ôfleveringen Fryslân fan 'e Moarn. Hoefolle koarte nachten kinsto noch oan? Hoefolle kollums mei myn eksistinsjele geseur kinst noch lije? Hoe faak kinsto Oele Plop noch hearre oant datsto dyn holle op it mingpaniel ramst?

We telle op, oant tûzen, and beyond, oant in noch ûnbekend getal. We soene it wol witte wolle, mar och. Ast wy d'r binne, begjinne wy gewoan mei wat nijs, en begjinne wy wer by 1, lykas elke jannewaris. Lokwinske oan it hiele FF-team, en folle lok en seine!