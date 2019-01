De stuoltsjes komme fan it frachtskip MSC Zoe, dat 270 konteners ferlear boppe it Dútske eilân Borkum. In diel fan de konteners, en de ynhâld dêrfan, spielde oan op de eilannen. De measte konteners dobberje lykwols noch op see.

De stuoltsjes binne út it wetter helle sadat it seefeartferkear der gjin lest fan hat.