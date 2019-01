Seehûnesintrum freget help by skjinmeitsjen kust: "Om ernstige natuurschade te voorkomen"

De organisatoaren freegje elkenien om har oan te sluten by de aksje. Ek hoopje se dat de eigeners fan de konteners en de rederij har 'ferantwurdlikheid nimme'. "Hulp in iedere vorm is op dit moment nodig om verdere en ernstige schade aan de natuur te voorkomen", sizze se.

"Hoe meer, hoe beter"

It seehûnesintrum makket de kommende dagen de diken tusken Holwert en Lauwerseach skjin. Dêr begjinne se tongersdei om 10.00 oere mei. "Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe beter en hoe sneller ook op andere plekken begonnen kan worden", seit it seehûnesintrum. "Eigen initiatieven worden ook zeker aangemoedigd."

Tongersdei om 10.00 oere is it team fan it seehûnesintrum by de Mariatsjerke yn Wierum, by museum 't Fiskershúske yn Moddergat en by it kitesurfparkearplak Hoek van de Bant by de haven fan Lauwerseach. Dêr sille oant 16.00 oere minsken oanwêzich wêze.