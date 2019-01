'Sa gau as mooglik alle konteners bergje, foar't se sinke'

Net mear op de strannen

It kontenerskip MSC Zoe ferlear de konteners yn de nacht fan tiisdei op woansdei boppe it Dútske eilân Borkum. Troch de stream fan it tij dreaune de konteners en it spul dat deryn siet nei it súdwesten, nei de Fryske Waadeilannen. Van Sebille ferwachtet net dat der noch in protte guod op de Nederlânske strannen bedarje.

"Ze zullen op de getijden nog een beetje heen en weer dobberen", seit Van Sebille. "Maar ik verwacht niet dat er nog dagenlang spullen zullen aanspoelen. Uiteindelijk drijven de goederen op de zeestroming naar het noorden, langs Noorwegen naar het poolgebied."

Dan komt it guod úteinlik yn de Barentszsee telâne. Dêr is tusken Spitsbergen en Nova Zembla in grutte, driuwende jiskebult.