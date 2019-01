Jacob Stelwagen is klear foar tûzenste útstjoering Fryslân fan 'e moarn: "Ik set de wekker"

Efkes wenne

Dy wat luchtigere toan moast yn maart 2015 earst wol efkes wenne by de harkers, wit Jacob noch goed. "Wy krigen yn it begjin hiel wat reaksjes. Minsken moatte altyd wenne oan in nij format. Mar yntusken wurdt ús programma poerbêst beharke. Dat komt mei troch it team, wêrmei't ik alle útstjoerings meitsje. Mei ús allen meitsje wy der alle dagen in feestje fan. Dan is betiid fan bêd ôf net sa'n straf."

Lilke baaskes

Ien fan de fêste minsken fan dat team is Feike Wouda, dy't hast alle dagen oanskoot foar it nijs en it media-oersjoch. "It media-oersjoch is ien fan de meast besprutsen ûnderdielen fan it programma", wit Jacob. "Ik wit noch goed dat wy it oer chihuahua's hiene. Feike en ik binne beide net sokke grutte chihuahua-fans", laket Jacob. "Doe't wy der op radio grappen oer makken, krige ik fuortendaliks lilke reaksjes fan hûnebaaskes. Wy ha úteinlik ús ekskús oanbean."

Moaiste útstjoering

De moaiste útstjoering fan Fryslân fan 'e moarn wie lykwols yn jannewaris 2016, doe't de izel ús provinsje yn 'e besnijing hie. "Wy ha fuortendaliks it beslút naam om harkers yn ús programma oan it wurd te litten. Der waard massaal gehoar oan jûn. Wy ha noch noait safolle reaksjes krigen. Sa waarden wy in soarte fan 'yntermediair' tusken alle minsken yn Fryslân. Skoallen, ynstânsjes, bedriuwen; elkenien wist ús te finen. Dat is radio op syn bêst: it perfekte middel om mei elkoar te kommunisearjen."

Sjarme fan de radio

Jacob is in echte radioman, yn ieren en sinen. Hy is dan ek gjin foarstanner fan 'visual radio'. "It moaie fan radio fyn ik, dat harkers harren eigen byld foarmje kinne fan hoe't it der yn de studio om en ta giet. Dat is de sjarme fan de radio." Dochs is visual radio wol de takomst foar syn programma. Der wurdt op dit stuit al drok boud oan de ynstallaasjes yn de studio. "Wy binne ynkoarten moarns dus ek te sjen. Dan bist fuort wekker", knypeaget Jacob.