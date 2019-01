Boargemaster Skylge: "Over een halfjaar ligt de troep er misschien nog"

De rederij dy't oanspraaklik is foar de troep op de eilannen is troch de autoriteiten al oansprutsen op de fermiste konteners. Gewoanwei soe dy ek de rekkening fan de skea betelje moatte. "Ik hoop dat mensen snel beginnen met opruimacties", seit Wassink. "We denken na over hoe we dat gecoördineerd zo snel mogelijk op kunnen pakken, maar ook de verantwoordelijke reder moet in beweging komen, het liefst zo snel mogelijk."

Strook fan 10 kilometer

De ynhâld fan de ferskate konteners leit ferspraat oer in strook fan sa'n 10 kilometer oer it eilân. Guon saken wurde fluch fuorthelle troch de jutters, mar wat der oerbliuwt is in soad troep, sa sjocht Wassink. "Veel plastic, veel piepschuim. daar zijn we nog lang niet klaar mee. Dat wordt een enorme opruimactie. Echt een heel trieste aanblik."