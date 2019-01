Ferbean karbidkanon Sint-Nyk dochs ôfsketten: "We koene it net litte"

De leden fan it karbidteam wolle net al te folle kwyt oer harren aksje. Sy witte noch net wat no fierder de konsekwinsjes binne. Ien fan harren seit dat se it dochs net litte koene om it kanon ôf te sjitten, omdat it 'derby hearre' soe.

It karbidkanon fan Sint-Nyk waard al jierren brûkt, mar yn july 2018 waard dat ferbean troch de boargemaster. Der mei no allinnich noch sketten wurde mei molkbussen fan op syn meast 40 liter. It kanon wie makke fan in omboude jarretank fan 2500 liter. It stie yn de regel op it gersfjildsje efter maneezje De Oorsprong. Der kaam altyd in protte folk op it ôfsjitten ôf.