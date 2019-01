LIVEBLOG: Fermiste konteners en jutterij: skjinmakaksjes sette tongersdei útein

It liket hast in miljeuramp: al it guod dat no rûnom op de eilânstrannen oanspield is. Boskwachter Remi Hougee fan Skylge hat der dûbele gefoelens by: "Er is adrenaline want er ligt wat op het strand. Dan komt het eiland in beweging! Maar als je kijkt naar wat er blijft liggen..het lichte verpakkingsmateriaal waait over de eerste duinen heen, en dat is heel vervelend want daar komt het onder het zand terecht."

Jutters en toeristen nimme faak de grutte saken mei nei hûs en litte it lytsere guod lizze. Dochs binne der ek no al minsken dy't net allinnich mar nei it strân komme om 'yn te slaan', mar ek om op te romjen. Ta opluchting fan Hougee. "We hebben de eerste dingetjes al even opgeruimd, maar er is geen beginnen aan om het alleen op te ruimen. Gelukkig zijn er al wel initiatieven om met z'n allen op te ruimen." Bygelyks by de kontener fan Formerum, dêr romje minsken al guod op.

De kommende dagen sil der noch hurd wurke wurde moatte om alles wer skjin te krijen.