Peazens-Moddergat komt yn aksje foar behâld rêdingboatloads

De rêdingboatloads út 1878 is koartlyn ferkocht. De nije eigener wol it gebou ferbouwe en ferhiere as rekreaasjeferbliuw. Doarpsbelang en it bestjoer fan it museum fine dat de loads beskikber bliuwe moat as ûnderkommen foar de restaurearre rêdingboat. De boat hat op dit stuit gjin plak.

Mei de hantekeningaksje wurdt besocht om de gemeente yn beweging te krijen foar it behâld fan de loads foar de mienskip.