Gjin 30, mar 270 konteners fermist boppe Waadeilannen

It skip dat de konteners ferlern is, de MSC Zoe út Panama is ien fan de grutste kontenerskippen yn de wrâld. Yn totaal kin it skip 20.000 konteners hâlde. De bemanning fan de MSC Zoe is dwaande mei in ynventarisaasje om te sjen hoefolle lading der yn de nacht fan tiisdei op woansdei oerboard slein is. It skip is tsjin middernacht fanwege hege golven fan posysje feroare, om foar te kommen dat der noch mear konteners oer board slaan soene. De MSC Zoe wie ûnderweis fan Azië nei Bremerhaven.