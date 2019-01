Tredde fertochte oanhâlden yn deadlike fjoerwurk-saak Moarre

Der is in tredde fertochte oanhâlden yn de deadlike fjoerwurksaak yn Moarre, wêrby't op âldjiersdei in 41-jierrige man om it libben kaam. It giet om in man út Eanjum dy't woansdei oanhâlden is. De plysje slút net út dat der noch mear minsken oanhâlden wurde yn ferbân mei dizze saak.