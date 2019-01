Juttersbút: in goudmyn foar de leafhawwer, pine holle foar autoriteiten

Bernejassen, My Little Pony boartersguod, stuoltsjes foar yn in fuotbalstadion of auto-ûnderdielen. It wie woansdeitemoarn allegearre te finen op de strannen fan Flylân en Skylge. It guod komt fan it grutste kontenerskip yn 'e wrâld, de MSC Zoë út Panama. Dy ferlear yn de nacht fan tiisdei op woansdei tritich konteners mei in grut ferskaat oan guod. In part fan de konteners is no oanspield op de Fryske waadeilannen.

Syktocht fan de Kustwacht

"Het merendeel drijft nog op zee", fertelt Maureen Ledegang fan de Kustwacht. De organisaasje hat woansdeitemoarn fanút de loft besocht in goed byld te krijen fan de oanspielde en fermiste konteners. Benammen de syktocht nei trije konteners mei gefaarlike stoffen is urgint. Foar safier no bekend by de Kustwacht binne dizze lykwols noch net oanspield.

Ek boargemaster Tineke Schokker fan Flylân hat noed oer de gefaarlike konteners. Mear noch as oer de ravaazje dy't alle oanspielde guod feroarsaket. "Wy hawwe oan it begjin fan de middei op it gemeentehûs oerlis, om saken lykas it opromjen troch te praten." Neffens de boargemaster leit Flylân "fan east nei west oer it folsleine eilân besiede mei guod."