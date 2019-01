Deadlik ûngelok yn Moarre feroarsake troch swier yllegaal fjoerwurk

Yntusken is dúdlik dat it giet om "professioneel vuurwerk, dat op illegale wijze is verkregen en op onjuiste wijze tot ontbranding is gebracht", lit de plysjewurdfierder witte. De plysje wol fierder neat kwyt oer de fertinking fan beide manlju. "Het kan zijn dat ze er bij waren of dat ze het vuurwerk geleverd hebben. We houden alles open." Ek oer de identiteit fan de beide manlju wol de plysje neat kwyt. "Dat heeft te maken met het dorp, een kleine gemeenschap. Het ligt erg gevoelig", seit Kammenga.

De plysje heart de beide manlju woansdei en hopet sa ek út te finen wêr't it fjoerwurk weikomt en wa't it krekt oanstutsen hat. Neffens plysjewurdfierder Kammenga is it dreech om te efterheljen wat him krekt ôfspile hat by it ynsidint.