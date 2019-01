Kustwacht warskôget foar gefaarlike stoffen by juttersguod op Skylge en Flylân

De organyske perokside sit yn poeierfoarm yn fetten. It is noch net dúdlik om hokker type perokside it krekt giet. Wol is dúdlik dat it guod al by fiif graden boppe nul yn brân fleane kin.

Neffens de kustwacht moatte minsken de brânwacht as plysje belje as se dizze materialen fine, en it guod perfoarst net oanreitsje.