Jildtransportbedriuw SecurCash freget fallisemint oan

It jildtransportbedriuw SecurCash Nederland, mei in festiging yn Drachten, hat it fallisemint oanfrege. Om't der noch hope wurdt op in trochstart, wurket it personiel de kommende tiid wol troch. It bedriuw regelet ûnder oare it opheljen fan jild út winkels. Op dy merk binne in pear grutte spilers en de konkurrinsje is flink.