Goeie foarnimmens yn swimbad De Welle: "Smyt de bar mei bier hjir mar iepen!"

De earste swimmers yn De Welle lizze fier foar sân oere al yn it wetter. En allegear ha se goeie foarnimmens. Trije manlju binne foar it earst. "Wy ha as goeie foarnimmen om mear te sporten. It doel is om trije kear yn 'e wike te swimmen", fertelt de earste. "De kâns is grut dat wy healwei dit jier ophâlde en dan takom jier wol wer sjogge", gniist de twadde. "Ik gean der fanút dat wy it net folhâlde", laket de tredde. "Dus smyt de bar mei bier hjir mar iepen!"