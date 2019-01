F-16's út Irak en Syrië werom op Fleanbasis Ljouwert

Jordanië hat hast 3 jier lang de útfalsbasis west foar de oarloch tsjin IS yn Irak en Syrië. Yn totaal hawwe seis Nederlânske F-16's meidien oan dizze missy. Fjouwer F-16's komme woansdeitemiddei rûn healwei fjouweren oan op fleanbasis Volkel, twa fleane troch nei Ljouwert. De 150 militêren dy't de fleanmasjines yn de loft hâlde, folgje letter.

Lêste missy

De tastellen fierden âldjiersdei harren lêste missy yn it Midden-Easten út. It is foarearst de lêste grutte missy fan de F-16's. Yn 2019 steane se klear foar de NAVO en bewake se it loftrom boppe de Benelux. Boppedat moatte de piloaten kommend jier oan de slach mei trainingen foar it nije tastel, de F-35.