Gjin iis yn Warkum, mar wol in koartebaanwedstriid: drave troch it wetter

Lang duorre it net. Bouma: "In healoerke, dan is it ek alwer foarby. Mar wat in geweldich evenemint hiene we, we ha derfan geniete. As iisklup ha we leaver iis, mar dit fine we ek geweldich. En wát in minsken!"

De winners by de mannen en de froulju gongen mei in fersulvere brijleppel nei hûs.