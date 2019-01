Bianca Bakker nei NK-sulver: "Dit it maksimaal helbere"

Der wie wol in plan om Schouten, dy't har fjirde titel pakte, te ferslaan. "As we fan Irene winne wolle, dan moatte we de sprint oangean foardat sy dat docht", sei Bakker. Mar dat plan wie net mear út te fieren. "Op tsien rûntsjes foar de ein ûntstie noch in kopgroep en dêr sprong Irene hinne. Doe bin ik meisprong: alles of neat. Dat koste my wol in soad enerzjy."

Dêrom wie Bakker ek mear as tefreden mei de úteinlike sulveren medalje. "Ik hie net ferwachte dat ik dit noch koe yn de sprint. Doe't Irene oangong, tocht ik: ik moat sa lang mooglik by har bliuwe, want sels op kop slagget net mear. Dus ik bin bliid dat der gjinien mear oerhinne gong."