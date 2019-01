Bianca Bakker fan Wynjewâld is op nijjiersdei yn Grins twadde wurden op it NK maraton op keunstiis. Yn de massasprint wie allinnich topfavorite Irene Schouten rapper. It brûns gie nei Manon Kamminga fan It Hearrenfean.

Sa bliuwt Rixt Meijer de lêste Friezinne dy't de nasjonale titel pakte op de maraton. Sy wûn yn it seizoen 2012/2013.

Letter mear.