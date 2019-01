Jukebox fan Fryske top 100 giet nei De Jouwer

Visser wie op nijjiersdei by Omrop Fryslân yn de studio, om de jukebox op te heljen. It wie in koart nachtje foar de winner: "It is juster al let wurden", joech er ta. "It wie in oere as 5.30 foardat ik lei."

Mar Visser, dy't ûnderhâldsmonteur is by wynmûnen, is no dus wol de besitter fan dy jukebox.