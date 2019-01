'Jazeker, jazeker, jazeker, Jolke' op nûmer 60 yn de Dumpert Top Zoveel

Dumpert is yn 2018 mei in nij inisjatyf kaam, de Dumpert Top Zoveel. In list wêrby't 'reaguurders' ('sjoggers') stimme kinne op har favorite Dumpert-filmkes. In soarte fan Fryske top 100, mar dan foar Dumpert dus. Fryslân is goed fertsjintwurdige op de list, mei Jolke as heechste Fries.