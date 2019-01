Gearkomste foar ynwenners Moarre-Ljussens nei deadlik ûngelok

Stilte en fertriet

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust wie nijjiersdei yn Moarre. "Hjir hearsket de stilte en it fertriet." Ynwenners kamen yn it doarpshûs by elkoar om it fertriet mei elkoar te dielen. "Minsken wolle net mei de parse prate, it nijs is noch te farsk. Moarre is in lyts doarp, elkenien ken elkoar."

It slachtoffer wenne al sa'n tweintich jier yn it doarp, mei frou en twa bern.

De plysje is noch dwaande mei it ûndersyk, wol is dúdlik dat it ûngelok net mei karbid te krijen hat, wol mei swier fjoerwurk. De plysje praat mei tsjûgen.