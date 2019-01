Omrop TIP: It bêste fan LF2018

Gearfetting fan de moaiste eveneminten

Omrop Fryslân joech dêr rom omtinken oan yn 'e foarm fan reportaazjes, nijsartikelen en resinsjes. Fan de reuzen oant it Grut Frysk Diktee en de 8ste dag. Yn 35 minuten in jier gearfetsje wêryn't sáfolle barde en dat eins syn spoaren noch fertsjinje moat. Dat wie in útdaging, mar by Omrop Fryslân hawwe wy it dochs besocht.

It bêste fan LF2018 is ien fan de TV-tips foar de feestdagen. De moaiste bylden fan de grutste eveneminten binne op 1 jannewaris fan 17.15 oere ôf nochris werom te sjen.