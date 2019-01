Jierwiksel: drokte foar de brânwacht en op de spoedeaskjende help

Dit jier wie der in tal lytse bûtenbrannen rûnom yn de provinsje. Ek waarden inkelde brannen feroarsake troch fjoerpylken, bygelyks op De Jouwer en yn Frjentsjer. Grutte brannen wiene der mei de jierwiksel lykwols net.

Sikehuzen

Op de spoedeaskjende help fan de Fryske sikehuzen wie it moandeitenacht drok. Dêr kamen yn totaal trettjin fjoerwurkslachtoffers binnen. Ek waarden fiif minsken mei alkoholfergiftiging opnommen. De Dokterswacht Fryslân hie ek in soad te dwaan mei de jierwiksel; sy hawwe moandeitejûn en yn 'e nacht oan 45 minsken direkte help ferliend.

De helpferlieners dy't mei de jierwiksel oan it wurk wiene, koene oer it algemien yn in noflike sfear harren wurk dwaan.