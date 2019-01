29 Nijjiersdûken yn Fryslân; foar it earst no ek yn Langelille

"We willen de saamhorigheid in het dorp vergroten. Eerst hadden we al een mooie kerstboom, nu dus een nieuwjaarsduik", fertelt Wieger Hoekstra fan de organisaasje. "We zitten aan de Tjonger en er is een strandje, dus het was vrij simpel om te organiseren.

Waarme snert

In soad frijwilligers hienen har spontaan oanmeld foar de organisaasje. "We hebben Unox benaderd en we krijgen warme snert. Verder zijn er tenten en vuur. En er is muziek voor de warming-up."

Langelille hat 223 ynwenners. "Gister hadden we 52 aanmeldingen, maar ik verwacht dat er vandaag spontaan meer mensen komen. Ik moet er ook aan geloven. Het zal wel fris worden door de wind denk ik."

It doarp is mei 11.00 oere ien fan de betidere nijjiersdûken. Dat is bewust dien. "De reddingsbrigade moet nog door naar Wolvega."