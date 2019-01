Formule 1-auto's, noed oer soarch en rollator: wer rûnom nijjiersstunts

"We wolle hjirmei oanjaan dat we de earste Grand Prix yn Nederlân hâlde wolle. Earst yn de Folgeren en dan jouwe we it stokje oer oan Assen, dan hâlde we it yn alle gefallen yn it noarden", fertelt Leon Bouma fan de feriening.

Primeur

En de feriening hat in primeur: de eigener fan it materiaal hat him noch net meld. "De flagge en auto's wurde blykber net mist. De weinen komme beide út Dútslân, en dêr kenne se it fenomeen fan nijjiersstunts net. Oan de fermissing is noch hielendal gjin ruchtberheid jûn en dat wolle we fansels wol graach. Mar helaas, net ien hat him meld, hiel apart." De finishflagge is de offisjele flagge dy't by de TT yn Assen brûkt wurdt.

No de koereurs noch

"Hooplik binne de Dútsers ús goed gezind, it bliuwt in gok. As de opspoaringstsjinst op ús dak komt, dan is dat mar sa. We ha ús bêst dien. En as se har net melde, dan litte we de auto's moai yn it hok stean, oant se har melde. Dan ha we ús eigen raceteam, no inkeld de koereurs noch!"