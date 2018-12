Freoneploech soarget foar grutte fjoerwurkshow yn Broeksterwâld

Yn Broeksterwâld koene de minsken âldjiersnacht by de jierwiksel genietsje fan in grutte fjoerwurkshow. Dy waard yn it sintrum fan it doarp holden op de Ds. Feitsmawei. Hûnderten doarpsbewenners kamen op it evenemint ôf, betocht troch in ploech freonen.