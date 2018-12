Jierwiksel yn Fryslân: plysje pakt man op yn Wolvegea

Fierwei it slimste nijs kaam út Moarre. Op de jûn fan âldjiersdei waard bekend dat der yn dit doarp in persoan om it libben kaam is. Neffens de plysje wie fjoerwurk nei alle gedachten de oarsaak.

Nei de jierwiksel moast de plysje rûnom yn de provinsje yn aksje komme by lytse kalamiteiten. Dat gie op de measte plakken sûnder problemen, útsein yn Wolvegea. Op de Wiekstraat wie in man agressyf tsjin de plysje, nei't dy tegearre mei de brânwacht in brantsje dwêste woe. De man is meinaam nei it buro.