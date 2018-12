De melding fan de brân kaam krekt foar acht oere jûns binnen by de brânwacht. Dy wie der gau by, mar koe net foarkomme dat it skipke folslein ôfbaarnde. De oarsaak fan de brân is noch net bekend.

De plysje freget minsken dy't ynformaasje oer de brân ha, kontakt op te nimmen.