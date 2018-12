Wa binne de favoriten foar it NK maratonriden yn Grins?

In lading Fryske kânshawwers by de manlju

As it NK op keunstiis hâlden wurdt, is der ien ding wis: Arjan Stroetinga heard by de favoriten. Stroetinga is rekôrhâlder mei seis overwinnings. Hy pakte de Nederlânske titel yn 2008 foar it earst en yn 2016 foar de lêste kear. Dit seizoen wol it lykwols noch net sa. Of no ja, kwa poadiumplakken is hy dit seizoen rekôrhâlder, Stroetinga wûn lykwols noch gjin ien kear.

Yn deselde ploech fan Stroetinga sitte noch twa Fryske kânshawwers. Jorrit Bergsma wûn alris yn 2015 en is sjoen syn baanrekôr op de 10 kilometer wer yn foarm. Bergsma sil foaral hope op in moaie solo of fuortride mei in lytse groep.

Bob de Vries is krekt as Bergsma en Stroetinga ek âld-winner. De boer fan De Haule belibbe ferline seizoen in Olympysk jier, mar liket dit jier foaral yn tsjinst fan te riden. Mar slút him, krekt as syn broerke Bart de Vries, net út. Foaral net yn in wedstriid fan 150 rûntsjes.

Crispijn Ariëns, de Brabantse Fries út Wolvegea, is ek altyd by de les op sokke wedstriden. It seizoen 2017/2018 waard hy útroppen ta maratonreedrider fan it jier.

Om Douwe de Vries no fuort by de kânshawwers te setten, giet miskien wat fier. Hy konsintrearret him ommers foaral op de langebaan. Hy is lykwols it hiele seizoen al yn foarm en wûn op it NK ferrassend de massa-start. Kin hy it ek nei 150 rûntsjes ôfmeitsje?