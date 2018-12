Plysje krijt autodieven net te pakken

De plysje is op syk nei in tal minsken dy't yn de nacht fan snein op moandei in auto stellen ha yn Dronryp. De plysje waard ynskeakele neidat it alarm fan in tal auto's ôfgien wie. Doe't se yn it doarp kamen, seagen se in Audi A4, dy't se kontroleare soene. De bestjoerder naaide doe hurd út.