Nijjiersferiening Donkerbroek wol ôf fan slûpferkear

In slagge stunt fan nijjiersferiening De Nachtdravers út Donkerbroek. Har nijjiersstunt stie yn it teken fan al it slûpferkear dat troch it doarp hinne komt. Moandei stie de haadstrjitte fan it doarp, de Herenweg, fol mei ferkearsbuorden en buorden mei slogans derop. De feriening fynt dat de ferkearssituaasje dêr troch it slûpferkear in stik ûnfeiliger wurden is.