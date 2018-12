Fjoerwurk: minder keapers, mear de loft yn

Der binne wol grutte ferskillen tusken wat minsken útjouwe oan de knallerij. Ien op de trije minsken telt der net mear as tweintich euro foar del. In kwart fan de minsken sjit tusken de tweintich en fyftich euro de loft yn.

En nochris in kwart keapet foar in bedrach fan tusken de fyftich en hûndert euro oan sier- en knalfjoerwurk. Krekt wat minder as in fiifde part fan de minsken jout der mear as hûndert euro oan út.

Skande fan it jild

De measte minsken dy't meidien ha oan it ûndersyk (83%) sizze dat se gjin jild útjouwe oan fjoerwurk. Dêr ha se ferskillende redenen foar. Se fine it skande fan it jild, se binne mei fakânsje, wenje yn in fjoerwurkfrije sône of se meie noch gjin fjoerwurk keapje omdat se noch gjin sechtjin jier binne.