Lêste selsstannige dei Radio Middelsé: "Fan moarn ôf noch mear berik!"

"Fan moarn ôf hjitte we Leo Middelsé. Fierder feroaret der neat hear, we hâlde itselde gebou en de kofje is krekt sa lekker", fertelt frijwilliger Niek Ketelaar. "Mar sa'n dei moatte je wol fiere. We sette wol in punt achter stichting Radio Middelsé."

Der sille mear praat- en aktualiteiteprogramma's komme, om't der mear frijwilligers binne om programma's te meitsjen.

Selde frekwinsje

Sawol Omroep Leo as Radio Middelsé behâlde harren FM-frekwinsje. Op beide frekwinsjes is fan tiisdei ôf wol itselde te hearren. In diel wurdt makke yn Ljouwert, it oare diel sil út Stiens wei de eter yn stjoerd wurde.