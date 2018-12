LIVE: Harkje nei de Fryske top 100!

Populêr

De Fryske top 100 is populêrder as ea by sawol it publyk, as de Fryske artysten. Op twadde krystdei kaam der in rekôrtal stimmen binnen foar de list mei de bêste Fryske nûmers. Mar leafst 51.825 stimmen, tsjin 37.570 stimmen ferline jier. Der binne dit jier ek 18 nije binnenkommers yn de Fryske top 100, wêrfan twa yn de top 10.

Besjoch de folsleine list, op de nûmers 1 oant en mei 10 nei.