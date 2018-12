'Us Derek' hat it goed nei it sin yn Marrum

"It giet poerbêst mei Derek", fertelt eigener Gerben Visbeek. "Hy hâldt fan beweging, yn it lân is er samar yn de rûnte. Der sit wol pit yn." Dat is ek te fernimmen by de oare hynders. "We ha ek in lytse Shetlander, en soms steane beide bisten op de achterste poaten tsjinoer elkoar." Derek harket wol goed nei Visbeek. "Dat is ek wol logysk, want hy krijt fretten fan my."

Bazich

Sûnt koart rydt Femke sa no en dan op Derek. "Hy hat wol in eigen miening, ik moat wol strang wêze." Yn 2019 wol se mear ride. "Je moatte him wol stean, hy is bazich."