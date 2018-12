Hoe is it no mei Sjaak en Anneke? De fonken spatte der noch altyd fan ôf!

Hoe gie it fierder nei 14 augustus?

"We hebben iedere avond gebeld en afgesproken op 18 augustus. Toen zijn we naar een park in Arnhem geweest. Ik stond heel lang te wachten, want Sjaak stond bij andere uitgang. Ik dacht wel even dat hij me in de steek had gelaten. Maar toen hij me zag, kuste hij me op beide wangen. En bij het oversteken vroeg hij: mag ik je hand vasthouden? Ja graag, zei ik", fertelt Anneke.

Nei in kuier yn it park gienen se kofjedrinken. "Toen ik wilde afrekenen, we zaten aan tafel acht, bleek dat er geen briefje was met tafel acht. Er lag wel een briefje met twee hartjes en een pijl erdoorheen. De serveerster had het ook gezien", laket Sjaak.

En hoe sjocht 2019 derút?

"We leven van week tot week, waarom zouden we plannen, het gaat goed zo. We blijven wonen waar we wonen, we hebben elk zo onze eigen sociale contacten. Het reizen gaat prima", fertelt Anneke.