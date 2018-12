Maarten van der Weijden slút net út dat er 'De Tocht' nochris swimme sil

Soest it noch in kear dwaan dan?

"Er zijn dagen bij dat ik blij ben dat het hele project klaar is. Er zijn ook dagen bij dat ik, verdorie, wat was het mooi. Zo mooi als dit jaar zal het wel nooit worden, maar als we daar een fractie van hebben, dan kan het voor de kankerpatiënt nog steeds heel veel waarde hebben. Ik ben dankbaarheid voor het leven dat ik heb, dat ik geluk heb gehad. Vanuit die dankbaarheid zou ik nog een poging zou willen wagen, maar dat ga ik de komende maanden bekijken. Het is meer een mentaal spel dan de vraag of mijn lichaam het nog een keer aan kan. Voor mij was het drie dagen lijden, maar door de actie hoop ik dat het lijden voor anderen, die kanker hebben, kleiner wordt. Dat is het wel waard."

Al it jild is nei KWF Kankerbestrijding gien, dat it jild ferdielt. Guon projekten binne al begûn.