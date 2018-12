Fanfarekorps Ons Ideaal bakt 1000 oaljekoeken... mei de boarmasine

Om seis oere moarns op âldjiersdei binne se begûn mei it meitsjen fan it besleek, en dat dogge se mei spesjaal ark.

Grof geskut

"We brûke grof geskut en steane mei in boarmasine te miksen", fertelt ien fan de miksers. Dit jier is se by it orkest begûn, op de bugel, en mocht dêrom no ek meihelpe. "Ik fyn it in eare. Se seinen dat ik wol smoarch wurde koe, dus ik ha mar in overal oan dien."

It brûken fan de boarmasine hat de feriening troch "schade en schande" leard. "Earst brûkten we gewoane miksers, mar dy koenen it wurk net oan. Se waarden te hyt. No mei de boar spat it sa no en dan wat, mar it giet sa moai as wat."