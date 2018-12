Spesjale speurhûn moat jonge otters sykje

Foar it earst is in speurhûn ynset om otters te finen. En net samar in hûn: in Beierske Berchswithûn is dêr apart foar oplaat. By Aldegea yn Súdwest-Fryslân is it ôfrûne wykein in deasike ottermem fûn. Otterbeskermers gongen op syk nei de jongen en setten dêrfoar dizze jachthûn yn.