Oanpak wettercrassula op Skylge giet in nije faze yn

Der is dêr hurd yngrepen om dat foar te kommen. Want wêr't wettercrassula sit, krijt de natuer dy't der thús heart gjin kâns mear. Op in grut terrein by Midslân oan See is in grutte laach sân fuorthelle wêrnei't wer skjin sân stoart is.

Gribus fan pompen en buizen

Yn in trijetal wiete dúnfalleien is de besmetting minder grut en wurdt noch neitocht oer de wize wêrop't dêr yngrepen wurdt. It wetter wurdt no wol alfêst fuortpompt wêrtroch't in no wat in gribus is fan pompen en buizen. De legere wetterstân makket it wurk makliker en it giet de fersprieding tsjin fan de wettercrassula.

Omdat it eilân sunich omspringe moat mei it swiete wetter wurdt noch nei in oplossing socht om wer wetter yn de dunen werom te krijen.