Keunstevenemint Te Plak yn Nij Beets lûkt in soad besikers

In grutte groep keunstners wie frege om oangeande it tema 'te plak' bydragen te meitsjen mei in hiel grut ferskaat oan ynstallaasjes en oare keunstuterings as gefolch. Dat waard bytiden hiel tûk kombinearre mei de besteande ûnderdielen fan it museum de turfwinning.

Bygelyks it projekt fan byldzjend keunstner Alie Popkema mei dosint grafyske foarmjouwing Jahoud Saflo. Beide komme se út Bakkefean, wêrby't Saflo in folslein nij bestean besiket op te bouwen mei har man neidat sy út Syrië fuort moast.

Wêr bisto te plak?

By in petear oer it tema kamen wurden boppe driuwen dy't as wikkels om blokken turf yn in skip te sjen wienen. Alie Popkema: "Wêr bisto te plak. Dat is sa bepalend, mar wêr is Jahoud te plak? frege ik my ôf." En dat wie de basis foar it petear en úteinlik de hiele ynstallaasje ynklusyf in tekening en in koffer mei guod út Syrië.