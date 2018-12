Se roppe - mei in rymke - op om tusken 22.00 en 22.30 oere even gjin fjoerwurk ôf te stekken. Dan ha de hûne-eigeners in healoerke om har hûnen út te litten. "It baaske kin dan rêstich in rûntsje, mei it foar fjoerwurk bange hûntsje", stiet yn de oprop.

It is net foar it earst dat hûnebazen yn Eastermar sa'n oprop dogge.