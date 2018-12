Gosse Koopmans makket bysûnder skilderij yn Thialf

It wie foar Koopmans in dream om nochris yn Thialf te skilderen. "It is in hiel bysûndere sfear hjir mei prachtich ljocht. Dat fyn ik echt hiel bysûnder. Ek skitterjende refleksjes yn it iis, dus dêr kin ik my wol mei fermeitsje."

Reedrydtafrielen binne it favorite ûnderwerp fan de skilder. "Dat sit hiel djip. Uteinlik is dit ek wol hiel unyk. Ik sit hjir tusken allegearre helden fan it iis en dêr mei ik dan samar tusken sitten te skilderjen", seit Koopmans.