Hokker Fryske reedriders meie nei de WK ôfstannen en de EK's sprint en allround?

Ploege-efterfolging, massastart en teamsprint

De dielnimmers oan de ploege-efterfolging, massastart en teamsprint op de WK ôfstannen wurde oanwiisd troch de nije bûnscoach Jan Coopmans. Dat docht er op syn lêst op 21 jannewaris.

Friezen op it EK allround

De reedriders koene har dit wykein ek kwalifisearje foar it EK allround fan 11 oant 13 jannewaris yn it Italiaanske Collalbo. By de manlju waard in kombinaasjeklassemint opmakke op basis fan de 1500 en de 5000 meter. Sven Kramer en Douwe de Vries binne de Fryske manlju dy't meidogge oan it EK.

By de froulju gie it kombinaasjeklassemint oer de 1500 en de 3000 meter. Ireen Wüst en Antoinette de Jong meie de Fryske eare heech hâlde.

Friezen op it EK sprint

By de manlju en froulju wie der ek in kombinaasjeklassemint foar pleatsing foar it EK sprint. Dêrby gie it oer de trije bêste riders op de 500 en 1000 meter dit wykein yn Thialf. Letitia de Jong wie de iennige Fryske reedrider dy't dêrby siet.