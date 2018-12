Produksje oaljekoeken rint 50.000 eksimplaren fertraging op troch wettersteuring

Doe't letter op de middei der wer wetter wie, waard de turbo derop setten. Venema: "Poiesz krijt no natuerlik hiel farske oaljekoeken. Sy binne fansels al farsk, mar no wol hiel farsk. Ik tink dat se waarm de winkel yngean."

It fuortfallen fan it wetter smyt úteinlik wol skea op foar Venema Food. Venema: "Je moatte fansels klanten teloarstelle. Wy binne no folop oan it wurk om by Poiesz de oaljekoeken yn de winkels te krijen. Der is no mar ien belangryk en dat is Poiesz."